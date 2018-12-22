Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" Yapıldı

Şırnak'ta "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" Yapıldı

5 saat önce

Şırnak'ta Diyanet İşleri Bakanlığınca "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi.

Şırnak'ta
Şırnak'ta Diyanet İşleri Bakanlığınca "Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması" düzenlendi.


Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen yarışmaya çok sayıda öğrenci katıldı.

Şırnak İl Müftü Yardımcısı Selahattin Özçelik, yaptığı açıklamada, sınavın sadece üniversite öğrencilerine yönelik olduğunu söyledi.

Özçelik, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin bütün illerinde öğrencilerimiz aynı zamanda sınava giriyor. Her ilden dereceye giren bir erkek ve bayan öğrencimiz Diyanet İşleri Başkanlığınca umre ödülü ile ödüllendirilecekler."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:51 Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Şırnak, Güncel
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