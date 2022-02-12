Üye Girişi
Şırnak'ta mevlit programı yapıldı - Son Dakika

Şırnak'ta mevlit programı yapıldı

12.02.2022 13:51
Şırnak'ta mevlit programı yapıldı

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlendi.

Şırnak'ta Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği üyeleri ve şehit yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlendi.

Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle duyduklarını, ilk günden itibaren dualar okuttuklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına kavuşması dolaysıyla mevlit programı düzenlediklerini kaydeden Atan, "Rabbim kendilerini dünya mazlumlarının ve bizlerin başından eksik etmesin. Her daim sağlık, sıhhat ve afiyet versin." dedi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Şırnak, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta mevlit programı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:31 Hadise 14 Şubat'ı bekleyemedi! Mehmet Dinçerler'den iltifat gecikmedi
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
13:00 Kar yağışı etkili oldu! İstanbul barajlarındaki doluluk oranı sevindirdi
12:34 Test etmek bindiği aracı kaşla göz arasında çaldı! Olay anı kameraya yansıdı
12:32 Gözler saat 14.00'de! Bakan Nebati,yeni paketi açıklayacak
12:24 Dehşet görüntüler! Ağıla giren kurtlar koyunları telef etti
12:23 İstifa çağrısına Burak Elmas'tan dikkat çeken cevap: Taraftarlar haklı, ben de bağırırdım
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan "İstanbul" göndermesi: Malını çalmışım gibi bakıyor
12:15 Türkiye Barolar Birliği'nden elektrik zamlarına dava
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 13:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta mevlit programı yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement