Şırnak'ta MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı düzenlendi - Son Dakika

MHP milletvekilleri ve bazı MYK üyelerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında, Şırnak'ta şehit aileleri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Adem Yurdagül, Akif Çapraz ve Uğur Öztürk, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda şehit aileleri ve kanaat önderleri ile görüştü.

Burada konuşan Kılavuz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Şırnak'a geldiklerini söyledi.

Şırnak'ın huzurun, güvenin ve sevginin şehri olarak varlığını çok iyi bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Kılavuz, "Bölgenin insanı maalesef çok yaralıdır. Teröristler bu bölgeye çok büyük zararlar vermiştir. Bu bölgede ve Şırnak'ta insanların huzurlu ve güven içerisinde yaşamalarını istiyoruz. HDP, Kürt vatandaşlarımızın asla temsilcisi değildir. Kürt vatandaşlarımız bu bölgenin gerçek sahipleridir." dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesine değinen Kılavuz, "Lütfü Türkkan'a, yaptığı saygısızlığın bedelini ödettireceğiz." ifadesini kullandı.