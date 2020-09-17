Şırnak'ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK - Şırnak'ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.