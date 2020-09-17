Şırnak'ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Şırnak'ta MİT ve jandarmanın ortak operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi
ŞIRNAK - Şırnak'ta MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı resmi twitter adresi üzerinden yapılan açıklamada, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:08 - Kaynak: İHA
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