Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı - Son Dakika

Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı

22.03.2021 10:48
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı, System.String[]

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden Caner Sak (16) ve Yusuf Ata'nın (14) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybeden Caner Sak (16) ve Yusuf Ata'nın (14) cenazeleri, düzenlenen törenle toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı.

Olay, dün Uludere'ye bağlı Yemişli köyü Yekmal mezrasının kuzey kesimindeki merada meydana geldi. Yusuf Ata ve Caner Sak, hayvan otlatırken, arazide buldukları mühimmatın patlaması sonucu ağır yaralandı. Bölgeye sevk edilen askeri helikopterle alınan Caner ile Yusuf, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Caner ve Yusuf, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Caner Sak ve Yusuf Ata için Şırnak Devlet Hastanesi önünde resmi uğurlama töreni yapıldı. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve çocukların yakınları törene katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, duaların okunmasının ardından Caner Sak ve Yusuf Ata'nın cenazeleri, toprağa verilmek üzere Yemişli köyüne uğurlandı.


Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı
Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı

Şırnak Devlet Hastanesi, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta mühimmat patlamasıyla ölen 2 çocuğun cenazeleri, törenle uğurlandı - Son Dakika


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