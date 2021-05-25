Şırnak'ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum başladı - Son Dakika

Şırnak'ta 'Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum başladı

ŞIRNAK - Şırnak Üniversitesi'nde '2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı' konulu sempozyum başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde; Şırnak Valiliği, Şırnak Belediyesi ve Şırnak Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumun açılışına, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı. Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 25-26 Mayıs tarihleri arasında sürecek sempozyumda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bütün insanlığı kuşatan, bütün insanlığı ilgilendiren Nuh Tufanı ve coğrafyamızda gerçekleşen, medeniyetlerin olduğu Mezopotamya topraklarında gerçekleşen tarihi bir dönüm noktasıdır. Nuh Tufanı Cudi Dağında gerçekleşmiş olması, coğrafyamız içerisinde olması bizleri birinci derecede etkiliyor. Bu mesajı ilk başta alıp bizim hissetmemiz gerekiyor. Peki, bu Nuh'un Gemisi ve tufanın mesajı nedir. Aslında sempozyumumuzun ana teması da, hepimiz Hz. Nuh'un torunlarıyız. Birbirine saygı gösteren, hoşgörü göstermek, kardeşlik hukukunu pekiştirmek gibi evrensel nitelik taşıyan gibi mesajları içerisinde barındırır. Şırnak'tan vatandaşlar Sefine bölgesine gidiyorlardı. Orada birkaç hafta kalmak suretiyle zamanlarını geçiriyorlardı. Özellikle temmuz ayının ilk haftasında bu geleneği sürdürüyorlardı. Ama maalesef ilimiz ve bölgemizde yaşanan terör olayları ve teröre verilen yoğun mücadele oraya gitme imkanını ortadan kaldırdı. Geldiğimiz nokta itibariyle, artık Sefine'de, Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu noktada etkinlikle yapma planlarından bahsedebiliyoruz. Cudi, Gabar, Kato, Namaz Dağına tam güvenliği sağlamamız dolayısıyla, jandarma, güvenlik korucularımız, polisimiz geçmişte yoğun mücadeleler verdiler. Nuh'un Gemisinin konduğu yere iki taraftan da yol çalışması yapıyoruz. Silopi Görümlü beldesi tarafından yol çalışmamız bitti. Şırnak tarafında ise kıza zaman içinde çalışmalarımız bitecektir. Bu gün burada bu etkinlikleri yapabiliyorsak, buda Sefine bölgesinde bayrağı dalgalandıran güvenlik güçlerimiz sayesindedir. Onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

49 akademisyenin katılımıyla 2'nci Uluslararası Nuh Tufanı ve Cudi Dağı sempozyumun iki gün süreceği kaydedildi. Sempozyum kapsamında, Hz. Nuh tarafından kurulduğuna inanılan Heştan köyü ile bölgede bulunan Yahudi ve Yezidilere ait mekanlar ve tarihi alanlar ziyaret edilecek. Şırnak Üniversitesi'nde 2 gün sürecek sempozyumun 1'inci gününde, Nuh Tufanı ve Cudi Dağı ile ilgili 45 tebliğ gerçekleştirilecek. Sempozyumun 2'nci gününde ise Hz. Nuh tarafından kurulduğuna inanılan Heştan köyü ile Yahudi ve Yezidilere ait mekanlarla köyler ziyaret edilecek.