Şırnak Valisi Bilgin: Cudi Festivali ile beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz

ŞIRNAK'ta, Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal sayılan Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesinde Cudi Festivali'nin 2'ncisi 30 Temmuz'da düzenlenecek. Vali Osman Bilgin, hem zalimlerin hem de PKK terör örgütünün helak oluşunu simgeleyen bir festival düzenlediklerini belirterek, "Burada 3 dinin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygusunu ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Türkiye, Irak, Suriye üçgeninde yer alan ve bir dönem terör kamplarının bulunduğu Cudi Dağı'nda artık müzik sesleri ve türküler yükseliyor. Terörden arındırılan Cudi Dağı, festival, şenlikler ve doğa sporlarının merkezi haline geldi. Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh'un gemisinin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen Sefine bölgesinde bu yıl Cudi Festivali'nin 2'ncisi yapılıyor.