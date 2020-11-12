Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor - Son Dakika

Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor

12.11.2020 10:33

Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenciler hayata geçirilen projeler sayesinde sanatla buluşuyor.

Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde öğrenciler hayata geçirilen projeler sayesinde sanatla buluşuyor. İlçedeki 24 farklı okulda beceri ve tasarım atölyeleri açılarak öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri sağlanıyor.

Uludere ilçesindeki 24 okulda beceri tasarım atölyeleri açıldı. Binlerce öğrencinin faydalandığı bu özel sınıflarda resim, müzik ve spor dersleri veriliyor. Uludere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ortaklığında hayata geçirilen projeler sayesinde ilçe genelindeki tüm okullara müzik, resim ve spor malzemeleri dağıtıldı. Toplam maliyeti 100 bin lira olan projenin giderleri İçişleri Bakanlığı tarafından karşılandı. Uludere Üreticiler ve Girişimciler Derneği çatısı altında başlatılan projeyle yüzlerce öğrenci istedikleri dalda eğitimler alma şansı yakaladı.

Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, hayata geçirilen proje kapsamında öğrencilere müzik ve resim malzemeleri dağıttı. Kaymakam Solmaz, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 hedefleri kapsamında beceri ve tasarım atölyeleri çalışmalarını hayata geçirdi. Uludere Kaymakamlığı olarak biz de okullarımızda açılışlara devam ediyoruz. Bugün Şenoba beldemizde alışını gerçekleştirdiğimiz bir sınıfımız var. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığımızın destekleriyle gönderilen spor ve müzik malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Birçok okulumuzda bu tarz sınıflarımız oluştu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok yetenekli öğrencilerimiz var" dedi.

Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek ise kendilerinin hizmet için burada olduğunu söyledi. Başkan Ürek, "Bu yüzden bir çok proje yaptık en son Uludere Üreticiler ve Girişimciler Derneğimizle beraber bir proje hazırladık. Bu projemizi onaylayan İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ederim. Birçok okulumuza malzeme dağıtımı yapıyoruz" diye konuştu.

Uludere Girişimciler ve Üreticiler Derneği Başkanı Murat İnan da, "Öğrencilere yönelik 10 yıldır eğitim seferberliği yapıyoruz. Her Şey Seninle Başlar Uludere Projesi kapsamında resim, müzik ve spor malzeme desteği talep ettik. Bu bağlamda bizlere destekler geldi. Şimdi onun verimini alıyoruz. Hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor
Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor
Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor
Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor

Uludere, Şırnak, Resim, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta öğrenciler sanatla buluşuyor - Son Dakika


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