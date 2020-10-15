Şırnak'ta öğrenciler terörün yıktığı, yeniden inşa edilen okullarda eğitime devam ediyor - Son Dakika

Şırnak'ta öğrenciler terörün yıktığı, yeniden inşa edilen okullarda eğitime devam ediyor

15.10.2020 14:25
Şırnak'ta öğrenciler terörün yıktığı, yeniden inşa edilen okullarda eğitime devam ediyor, System.String[]

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan, devlet tarafından yeniden inşa edilen, tahrip olanların da onarıldığı okullarda öğrenciler kademeli eğitim-öğretime devam ediyor.

Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda yıkılan, devlet tarafından yeniden inşa edilen, tahrip olanların da onarıldığı okullarda öğrenciler kademeli eğitim-öğretime devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Şırnak'taki okullarda yüz yüze eğitimin başladığı kademelerdeki öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitim görüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın yıktığı okulların yerine yenilerinin yapıldığını, tahrip olan okulların da onarıldığını söyledi.

"Terör örgütü 11 okulu yıkmış, 60 okulda hasar meydana getirmişti. Bakanlığın ve Valiliğin desteği ile yıkılan okulların yerine yenileri yapıldı, hasarlı okullar onarıldı. Şırnak'ta 101 bin öğrencimiz kademeli şekilde eğitim öğretime başladı." bilgisini aktaran Şener, okullarda güvenli bir şekilde eğitim öğretimin devam ettiğini belirtti.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uyarak çocukların eğitimlerini sürdürdüğünü dile getiren Şener, bu konuda öğretmenlerin, idarecilerin tüm desteği sağladığını bildirdi.

Şener, "Okullarımızda devam eden eğitim sürecinde saatleri planlanarak öğrenciler ayrı ayrı teneffüse çıkmakta. Teneffüslerde derslikler havalandırılmakta. Köy okullarımız dahil ilimizdeki tüm okullarımızda sosyal mesafeyi koruyacak, maske ve hijyen temini için gerekli ödenekler Bakanlığımız tarafından gönderildi. Yetişmeyen okullara il olarak da Özel İdare olarak da Valilik desteğiyle takviyede bulunmaktayız." diye konuştu.

Güzel bir eğitim öğretim dönemi olmasını dileyen Şener, "Amacımız vatanını, milletini seven, faydalı, üretken, çalışkan, dürüst gençler yetiştirmek. Bu amaçla da eğitimi ortamlarımızı en iyi şekilde güncelledik. Eğitim ortamını güncellerken de üretken gençler yetiştirmek adına mesleki eğitim ayağına da önem verdik." dedi.

Veli Bişar Tatar okulların açılmasından duyduğu memnuniyete değinerek kademeli de olsa çocukların yüz yüze eğitim almasından mutluluk duyduklarını aktardı.

Gerekli önlemlerin alındığını, öğretmenlerden memnun olduklarını belirten Tatar, "Tereddüt etmeden çocuklarımızı okula gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yağmur Acar, okula geldiği için mutlu olduğunu anlatarak, "Okula gelirken elimizi dezenfekte ediyoruz, maskemizi takıyoruz. Okulda sosyal mesafemize dikkat ediyoruz." dedi.

Elif Çolak da okuluna başladığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Okulda dezenfektanlar var. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Sosyal mesafeye uyuyoruz bir de. Maskemizi burnumuzu ve ağzımızı örtecek şekilde güzelce takıyoruz." şeklinde konuştu.

Şırnak, Terör, Atama, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta öğrenciler terörün yıktığı, yeniden inşa edilen okullarda eğitime devam ediyor - Son Dakika

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