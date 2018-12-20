Şırnak'ta Öğrencilere Giysi ve Kırtasiye Yardımı

ŞIRNAK'ta faaliyet gösteren Yeşeren Gençlik Derneği, 'Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yaptı.

ŞIRNAK'ta faaliyet gösteren Yeşeren Gençlik Derneği, 'Minik Eller Üşümesin' projesi kapsamında öğrencilere kırtasiye ve giyim yardımı yaptı.



Yeşeren Gençlik Derneği, hazırladığı proje kapsamında 10 bin çocuğa giyim ve kırtasiye malzemesi dağıtılacak. Proje kapsamında, merkeze bağlı Başağaç ve Güneyçam köyündeki 300 çocuğa kırtasiye, eldiven ve bere yardımı yapıldı. Şırnak genelinde şu ana kadar 2 bin öğrenciye yardım yaptıklarını anlatan Dernek Başkanı Hatice Atan, yardımlar için hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi. Atan, "Işığımızla eğitime tam destek' sloganıyla Allah'ın izniyle hedefimiz ilk etapta 10 bin çocuğumuzu tebessüm ettirmek, onları güldürmek. Şimdiye kadar 2 bin çocuğumuzu sevindirdik. Daha önce Kasrik Beldesi, Şırnak merkezde özellikle terörün yıktığı, yıkımın olduğu yerlerde yaşayan çocuklar için desteklerimiz oldu. Çocukların yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz. Şırnak'ımızın bir çok şeye ihtiyacı var. Son 2 yılda terör belası yüzünden kadınlarımız, gençlerimiz ve özellikle en çok da çocuklarımız etkilendi bu olaylardan. Biz de geliştirdiğimiz projelerle olaylardan etkilenen çocuklara destek olmayı amaçlıyoruz" dedi.



- Şırnak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Zorunlu Kış Lastiği Uygulamasının Başlamasıyla 2 Haftada 2 Bin 551 Kişiye Ceza Kesildi

Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı

Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık

Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi