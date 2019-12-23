Şırnak'ta öğrencilere kırtasiye yardımı - Son Dakika

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği 203 öğrencisine kırtasiye yardımı yaptı.

Derneğin sağladığı kırtasiye malzemeleri, Kızılsu köyünde Şehit Abdulvahap Üstüner İlkokulunda eğitim gören öğrencilere Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Vali Yarımcısı Tunahan Efendioğlu, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın da katıldığı programda dağıtıldı.

Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, Yeşeren Gençlik Derneği yöneticilerine teşekkür ederek, "Bu tür sosyal sorumluluk projeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Emeği geçen dernek yönetici ve üyelerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği Hatice Atan da 2 yıldır sürdürdükleri "Işığımızla her alanda eğitime tam destek projesi" kapsamında bugüne kadar 10 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulunduklarını söyledi.