Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Öğretmen Servisi Kaza Yaptı: 6 Yaralı

Şırnak'ta Öğretmen Servisi Kaza Yaptı: 6 Yaralı

35 dakika önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmen servisi ile minibüs çarpıştı, kazada 6 öğretmen yaralandı.

Şırnak'ta Öğretmen Servisi Kaza Yaptı: 6 Yaralı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmen servisi ile minibüs çarpıştı, kazada 6 öğretmen yaralandı.

Olay, Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aşırı kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda, öğretmen servisi ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, serviste bulunan 6 öğretmen yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beytüşşebap İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar tedavi altına alınırken, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, öğretmenleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:42 Kaynak: İHA

Beytüşşebap, Şırnak, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bayılan Vatandaşın Yardımına Koşanlar, Gerçeği Öğrenince Hızla Uzaklaştı Ortaokul Öğrencisi Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Servis Şoförü Gözaltına Alındı

Dolandırıcılar, Köylüleri Kandırıp Sahte Para ile Zeytinyağı Aldı Kız Arkadaşının Babasını Vuran Şüpheli Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:17:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Öğretmen Servisi Kaza Yaptı: 6 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]