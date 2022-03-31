Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü - Son Dakika
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Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü

31.03.2022 22:43
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü

ŞIRNAK'ta eğitimde başarının arttırılması amacıyla Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'DUY BENİ' projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmen, bir günde 8 bin 500 veliyi evinde ziyaret etti.

ŞIRNAK'ta eğitimde başarının arttırılması amacıyla Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen 'DUY BENİ' projesi kapsamında 8 bin 500 öğretmen, bir günde 8 bin 500 veliyi evinde ziyaret etti.

Eğitim konusunda Türkiye sıralamasında son sıralarda yer alan Şırnak'ta başarı seviyesini yükseltmek ve okul-veli işbirliğini arttırmak amacıyla Valilik ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Valilik himayesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan eğitim seferberliği kapsamında hazırlanan 'DUY BENİ' projesi ile öğretmen, öğrenci ve velilerin buluşması sağlandı. Projede 8 bin 500 öğretmen, 'Bize de Gel Öğretmenim' başlığıyla aynı gün 8 bin 500 evin kapısını çaldı, velilerle görüştü. Öğretmenler ziyaret ettikleri evlerde öğrencilerin durumunu görüştü, başarının önündeki engellerin kaldırılması amacıyla sorunları tespit etti. Öğrencilerin başarısının arttırılması için veliler ile atılacak adımlar kararlaştırıldı.

'HUZUR VE GÜVEN ORTAMIYLA BU TÜR FAALİYETLER DAHA KALICI OLUYOR'Vali Ali Hamza Pehlivan da proje kapsamında kızları Irmak ve Nevra'nın öğretmenlerini evlerinde misafir etti. Vali Pehlivan kızlarının okuldaki durumları ile ilgili öğretmenlerle sohbet etti. 2019'da başlatılan projeye koronavirüs pandemisi nedeniyle ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Vali Pehlivan, "O zaman 1 Kasım 2019'da 8 bin öğretmenimiz evlerin kapılarını çaldı. Hem öğrencileri ile hem de velilerle çok güzel muhabbetler gerçekleştirdiler. Pandemi başlayana kadar 45 bine yakın kapı çaldılar. Pandeminin etkisini azaltması ve olumlu gelişmelerin yaşanması ile bu uygulamayı yeniden başlatma konusunda mutabık kaldık. Çok şükür yakaladığımız huzur ve güvenlik iklimi bu tür adımlarla, bu tür sosyal faaliyetlerle daha da kalıcı hale geliyor. Şırnak Başarıyor" dedi.

Öğrencileri evlerinde ziyaret eden Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Esra Kılıç ise amaçlarının öğrencilerinin başarılarını arttırmak, veli ve okul ilişkisini güçlendirmek olduğunu söyledi.


Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü
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Milli Eğitim Müdürlüğü, Öğretmen, Şırnak, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta öğretmenler 'DUY BENİ' projesi kapsamında bir gecede 8 bin 500 veli ile görüştü - Son Dakika


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