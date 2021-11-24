ŞIRNAK'TA ÖĞRETMENLER MESLEKTAŞLARI İÇİN TÜRKÜ SÖYLEDİ - Son Dakika

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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan müzik korosu, meslektaşlarını eğlendirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı 5'i müzik, 25'i gönüllü öğretmen, 2 ay çalışıp koro kurdu. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuzuca'nın eşi Eda Kuruca'nın da yer aldığı koro, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler için etkinlik düzenledi. Gitar, bağlama, klarnet, viyola, keman, davul eşliğinde birçok yöre ait türküyü canlı seslendiren öğretmenler, meslektaşlarını eğlendirdi. Hareketli parçalarda öğretmenler oturdukları yerlerden alkış tuttu, Silopi Kaymakamı Kuzuca da koronun seslendirdiği İzmir Marşı ile diğer parçalara eşlik etti.

'ÖĞRETMENLERDEN OLUŞAN KORO EKİBİ'

Etkinlikte konuşan Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle öğretmenlerin moral ve motivasyonu arttırmak için müzik ve farklı branşlardan oluşan öğretmenlerden koro ekibi oluşturduklarını söyledi. Bilen, "Öğretmenlerimiz keyifli zaman geçirdi. 2 aylık hazırlıklarını yaptılar. Güzel bir program oldu. Tüm öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Orkestra şefi olarak koroyu yöneten müzik öğretmeni Ahmet Büyükaksoy da güzel bir organizasyona imza attıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.