Şırnak'ta okul çevrelerinde denetim
1 saat önce
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:38 Kaynak: AA
Şırnak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul çevrelerinde denetim yaptı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğünden 200 polisin katılımıyla kent merkezi ile Cizre ve Silopi ilçelerinde belirlenen 18 okul çevresinde denetimde bulunuldu.
Narkotik köpeğinin de katıldığı denetimlerin süreceği belirtildi.
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