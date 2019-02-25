Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Okul Çevresinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon: 5 Gözaltı

Şırnak'ta Okul Çevresinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon: 5 Gözaltı

53 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Okul Çevresinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon: 5 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde özellikle okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 16,77 gram eroin maddesi ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:33 Kaynak: İHA

Şırnak, 3. Sayfa
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