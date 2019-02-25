Şırnak'ta Okul Çevresinde Uyuşturucu Satanlara Operasyon: 5 Gözaltı
53 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde, okul çevresinde uyuşturucu satanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cizre ilçesinde özellikle okul çevresinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. 117 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alınırken, 16,77 gram eroin maddesi ile 6 adet sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ŞIRNAK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:33 Kaynak: İHA
İtirafçı Bir Bir Anlattı: Adnan Oktar Gülen'i Kahtani Olarak Görüyordu
Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
22 Yaşındaki Genç Hemşireden, 40 Gündür Haber Yok
Lokantada Yemekleri Beğenmeyen Şahıs, 3 Kişiyi Vurdu