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Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı - Son Dakika

Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı

22.12.2021 13:55
Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı

Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında okullarda sağlık taraması yapılması için protokol imzalandı.

Şırnak'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında okullarda sağlık taraması yapılması için protokol imzalandı.

Proje kapsamında genel aşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, beslenme, obezite, hijyen ve koruyucu tedbirler ile ilgili velilere ve öğrencilere sunumlar yapılacak.

Protokol, Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Naci Uğur ile İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir tarafından imzalandı.

Bir yıl geçerli olan protokolle ilgili bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Özdemir, İl Sağlık Müdürlüğü ile eğitimin önemli bir boyutu olan ve çocukların sağlıklı bir şekilde eğitimlerini sürdürmesi için yararlı olacağını düşündükleri protokolü imzaladıklarını söyledi.

Protokol kapsamında, "Sağlıklı Nesil Başarılı Gelecek" sloganıyla okullarda öğrencilere sağlık taraması yapılacağını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Okullarda eğitim gören ilk ve ortaokul seviyesindeki çocuklarımızın ağız ve diş sağlığı taramalarını okullarda yaparak yine Sağlık Müdürlüğümüzün oluşturduğu mobil araç ile okullarda çocuklarımızın diş tedavilerinin yapılmasını sağlamış olacağız. Onun dışında çocukların göz taramaları ve kulak taramaları yapılarak tespit edilen sağlık sorunları olan öğrencilerimiz hastanelere yönlendirilerek, öğretmenler tarafından refakati yapılarak tedavileri gerçekleştirilecek. Devam eden süreçte gerek obezite gerekse de diyabetle ilgili çalışmaları projeye dahil ederek, geliştireceğiz. İl Sağlık Müdürlüğü ile yaptığımız bu iş birliğinin eğitime ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum."

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Uğur ise yapılan protokol ile merkeze gelip tedavi olma ihtimali zor olan çocuklara ulaşarak sağlık taramalarını yapacaklarını söyledi.

Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı
Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı
Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı
Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı

milli eğitim bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, Obezite, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta okullarda sağlık taraması için protokol imzalandı - Son Dakika


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