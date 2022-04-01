ŞIRNAK'TA, OTİZMLİ ÇOCUKLAR İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinlikleri kapsamında Vali Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

Şırnak'ta, Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel eğitim kurumları tarafından, '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında, farkındalık yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Vali Ali Hamza Pehlivan, Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımın yoğun olduğu yürüyüş, Ömer Kabak Meydanı'ndan başlayıp, Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşte 'Otizmin farkındayız çözümde bir aradayız' yazılı pankart taşınırken, çocuklara da mavi balonlar dağıtıldı. Kent Meydanı'nda ise şiirler okundu, otizmli çocuklar tarafından şarkılar söylendi. Daha sonra otizmli çocuklar müzik eşliğinde dans ederek gönüllerince eğlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Özel çocuklarımız bizim için çok kıymetli. Değişik vesilelerle özel çocuklarımızla bir araya geliyoruz. Yüreğimizde yer ediyor. Bu çocuklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, topluma kazandıracağız, kazandırıyoruz. Her geçen gün de bu gayretimizi arttırmamız gerektiğini biliyoruz. Özel eğitim sınıflarımız var. Rehabilitasyon merkezlerimiz var. Orada her geçen gün imkanlar çok daha iyiye gidiyor. Daha da iyiye gidecek. Bu güzel pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz ile hep beraber daha güzel günlere doğru yol alacağız" dedi.(DHA)