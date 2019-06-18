Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
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Şırnak'ta otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Şırnak'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.

Şırnak'ta otomobil dereye devrildi: 3 yaralı, System.String[]
Şırnak'ta dereye devrilen otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Celil Ecer'in (34) kullandığı 07 EZY 80 plakalı otomobil, Şırnak- Cizre kara yolunun 5. kilometresindeki sanayi kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye devrildi.
Kazada, sürücü Ecer ile otomobilde bulunan Zübeyir (59) ve Ganime Karaalp (57) ağır yaralandı.
Sıkıştıkları araçtan 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:51 Kaynak: AA
Cizre, Şırnak, Güncel
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