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Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi

22.02.2022 10:17

Son dakika haberler... Şırnak'ta yabancı plakalı otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

Şırnak'ta yabancı plakalı otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine yol arama noktalarında denetimleri artırdı.

Şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilde dedektör köpek "Stark" ile yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 41 paket içerisinde 18 kilogram eroin bulundu.

Gözaltına alınan Irak uyruklu sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevine gönderildi.

Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi

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Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU ŞIRNAK'TA YABANCI PLAKALI ARAÇTAKİ 19 KİLO EROİNİ 'STARK' BULDU Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu Yabancı plakalı araçta 18 kilo eroini 'Stark' buldu

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Şırnak, Eroin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


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