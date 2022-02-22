Son dakika haberleri: Otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Şırnak'ta yabancı plakalı otomobilin çeşitli bölümlerine gizlenmiş 18 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine yol arama noktalarında denetimleri artırdı.
Şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilde dedektör köpek "Stark" ile yapılan aramada çeşitli bölümlere gizlenmiş 41 paket içerisinde 18 kilogram eroin bulundu.
Gözaltına alınan Irak uyruklu sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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