Şırnak'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı
10 dakika önce
Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.
Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti. Sabah
sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. 995 sandık ve 285 bin 753 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak'ta da 16.00 itibariyle sona erecek. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: İHA
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