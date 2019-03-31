Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

Şırnak'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı

10 dakika önce

Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Şırnak'ta Oy Kullanma İşlemi Başladı, System.String[]
Şırnaklılar yerel seçimlerde belediye başkanını seçmek için sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları sandıklara gitti.

Sabah sandık başına gelen seçmenler, nüfus cüzdanlarını ibraz ederek saat 07.00 itibariyle oy vermeye başladı. 995 sandık ve 285 bin 753 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy verme işlemi bölgede olduğu gibi Şırnak'ta da 16.00 itibariyle sona erecek. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Şırnak, Güncel
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