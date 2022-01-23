Şırnak'ta Oyun Terapisi eğitimi - Son Dakika

Şırnak'ta Oyun Terapisi eğitimi

ŞIRNAK - Türk PDR Derneği Şırnak İl Temsilciliği tarafından Silopi ilçesinde "Oyun Terapisi" eğitimi verildi.

Türk PDR Derneği ve Silopi Gençlik Merkezi'nde çocuğun yaşamış olduğu kişisel, sosyal ve ruhsal problemlerin oyun ve oyun materyalleri ile dışavurumunu sağlamak, çocuğa ve aileye gerekli psikolojik desteği oyun yoluyla sağlamak amacıyla Şırnak'ta görev yapan psikolojik danışmanlara yönelik "Oyun Terapisi" eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Gaziantep'ten gelen Uzman Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay tarafından verildi. Eğitimi alan psikolojik danışmanlar, bu süreçten sonra okullarında bu eğitimi çocuk ve ailelere yönelik gerçekleştirecekler.

Uzman Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay, oyunu çocuğun dünyası, oyuncakları ise çocuğun kelimeleri olarak ele alan oyun terapisinde çeşitli sorunlar yaşayan çocuklara psikolojik destek konusunda oldukça önemli olduğunu belirtti.

Öğretmenlerden Enes Karal, psikolojik danışmanların okullarında öğrencilere, anne ve babalara daha etkili ve verimli bir eğitim vermeleri, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitimi gerçekleştirdiklerini ve katılımcıların eğitimden oldukça memnun ayrıldıklarını ifade etti.

Şırnak il temsilcisi Ahmet Kutlu, bu tür eğitimlerin çocuk üzerinde olumlu etki bıraktığını, sürekli bu tür eğitimlerin yapılacağını ve ebeveynlerin konu hakkında bilgilendirileceklerini söyledi.

Program, çocukların oyun esnasında yapılacak davranışları ve bu esnadaki psikolojilerini daha iyi anlamak adına küçük skeçler ile devam etti.