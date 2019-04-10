Şırnak'ta Patlayıcı Yapımında Kullanılan Malzeme Bulundu
10 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'nın bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri bulundu.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:02 Kaynak: AA
'ın Cizre
ilçesinde terör örgütü PKK
'nın bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 30 kilogram alüminyum tozu ve patlayıcı düzenekleri bulundu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Korucu köyünde PKK'lı teröristlerin çanta içerisinde el yapımı patlayıcı saklandığı bilgisi üzerine İl Jandarma
Komutanlığı ve Kurumcu Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.
Bomba arama köpeklerinin katıldığı arazi aramasında güvenlik güçleri PKK'lı teröristlerin taş yığınları arasında gizlediği iki sırt çantası tespit etti. Çantalarda el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 30 kilogram alüminyum tozu, 10 fünye, 3 elektronik devre kartı ve 50 metre fitil buldu.
Patlayıcı malzemeleri bomba imha uzmanlarınca kontrollü olarak imha edildi.
AK Parti'nin Yerel Seçim Raporunda Çarpıcı Tespitler
İstanbul'da İtiraz Süreci Devam Ederken 8 İlçe Mazbata Almayı Bekliyor
Ekrem İmamoğlu, "Seçim Tekrarına Hazır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurmaylarına İstanbul Talimatı