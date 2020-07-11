Şırnak'ta piknik yaparken kaybolan enişte- kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

kayınbiraderi arama çalışmaları sürüyor

ŞIRNAK'ın Cudi Dağı bölgesinde pazar günü aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan Selahattin Güngen (38) ile eniştesi Üzeyir Batmaz'ı (49) arama çalışmaları 7'nci günde de devam ediyor. Güngen'in annesi Hanife Güngen, "Ben oğlumu ve damadımı istiyorum. Aranıp, bulunmalarını istiyorum" dedi.

Şırnak'ta nakliyecilik yapan Üzeyir Batmaz ve plastik kapı, pencere satışı yapan kayınbiraderi Selahattin Güngen, pazar günü sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Cudi Dağı bölgesine pikniğe gitti. Kahvaltıdan sonra Batmaz ve Güngen, araçları ile dolaşacaklarını belirterek, piknik alanından ayrıldı. İkiliden bir süre haber alamayan aileleri, İkizce Jandarma Karakolu'na giderek, ihbarda bulundu. Ailelerinin ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında, insansız hava aracıyla (İHA) Batmaz ve Güngen'in bindiği araç, Cudi Dağı eteklerinde terk edilmiş bulundu. Pazartesi günü aile bireyleri de yaklaşık 60 kişilik bir grup ile aracın bulunduğu bölgede arama gerçekleştirdi, ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Güngen ve Batmaz'ın kaybolduğu bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımıyla karadan, havadan arama çalışmaları 7'nci günde devam ediyor. Hanife Güngen, oğlu Selahattin ile damadı Üzeyir'den haber alamadıklarını umutlu bekleyişlerini sürdürdüklerini belirterek, "Oğlum ekmeğinin peşinde biriydi. Oğlumun ve damadımın hiçbir hatası yoktu. Çocuklarını alıp beraber pikniğe gitmişler. Ben oğlumu ve damadımı istiyorum. Bulunmalarını istiyorum. İsteğimiz budur. Bugün 7'nci gün. Hiçbir haber alamıyoruz. Biz çok sıkıntılıyız, merak ediyoruz. Oğlumun 5 çocuğu var" dedi.

'YAŞADIĞIM SÜRECE KOCAMI ARAYACAĞIM' Selahattin Güngen'in eşi Fatma Güngen, yaşadığı sürece kocasını arayacağını belirterek, "Çocuklarımızla birlikte pikniğe gittik. Eşimle birlikte kahvaltı yaptık. Sonra 'Biz biraz dolaşıp, geleceğiz' dedi. Ondan sonra bir daha haber alamadık. Akıbetlerinin belli olmasını istiyoruz. Kimin elindeyse bize açıklama yapmasını istiyoruz. 5 çocuğum var. Başsız kaldılar, sahipsiz kaldık. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Ben yaşadığım sürece kocamı arayacağım. Sormaya devam edeceğim. Benim kocamın hiç kimse ile bir sorunu yoktu. Bütün dünyayı dolaşsanız kocamdan şikayetçi bir kişi bulamazsınız. Kocam esnaftır, kendi ekmeğinin derdine düşmüş birisiydi. Hayatında bir kuşu bile uykusundan uyandırmamıştır. Hiç kimseye bir zararı dokunmamıştır. Ben kocamı istiyorum. Çocuklarımın sahipsiz, yetim kalmasını istemiyorum" diye konuştu.