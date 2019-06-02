Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK
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Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK

47 dakika önce

Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK(Tür: Yurt)

Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK
(Tür: Yurt)
Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
PKK, Şırnak, Güncel
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