Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK
47 dakika önce
Şırnak'ta 'PKK kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK(Tür: Yurt)
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 06:43 Kaynak: DHA
'ta 'PKK
kampı', 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi-EK
(Tür: Yurt)
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