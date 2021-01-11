Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 12 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 4-10 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlar başlatıldı. Operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 5 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği kaydedildi. - ŞIRNAK

Son Dakika

Son Dakika! Adnan Oktar'a bin yılı aşan hapis cezası verildi

Aleyna Çakır davasında beklenen gün! Ümitcan Uygun'dan DNA örneği alındı

Medipol Başakşehir, Visca için Galatasaray'dan 10 milyon euro talep etti

Türkiye WhatsApp için harekete geçiyor: BTK, Bakanlık, KVKK ve Rekabet Kurumu yasal olmayan isteğe "dur" diyecek

2021'in aşk bombası: İclal Aydın, Erdinç Gülener ile ilişki yaşıyor

Sumudica'yla yollarını ayıran Gaziantep FK'nın hoca adayı Aykut Kocaman

Emniyet'ten Boğaziçi'ndeki gözaltılarla ilgili çıplak arama iddiasına videolu yanıt: Bu kadar kısa sürede mümkün değil

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak