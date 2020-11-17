Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 21 gözaltı
17.11.2020 00:58
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 21 kişi gözaltına alındı.
Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 21 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 9-15 Kasım 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar, serbest bırakıldı. - ŞIRNAK
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