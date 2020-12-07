Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam edene operasyonlar neticesinde 39 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 30 Kasım-6 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda toplam 39 şüpheli gözaltına alındı. 19 şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı, 14 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 5 şüpheli çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanırken, 1 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)