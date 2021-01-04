Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 28 Aralık 2020-3 Ocak 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar neticesinde toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 3 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK

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