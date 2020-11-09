Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik son 6 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nce 2-8 Kasımda il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli makamlarca serbest bırakıldı. - ŞIRNAK
- Kaynak: İHA
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