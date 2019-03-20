Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 28 Gözaltı
2 saat önce
ŞIRNAK kent merkezinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK kent merkezinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
'nce terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese, eş zamanlı yapılan baskınlardan 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: DHA
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