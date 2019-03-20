Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 28 Gözaltı

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 28 Gözaltı

2 saat önce

ŞIRNAK kent merkezinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 28 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK kent merkezinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmanın ardından bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese, eş zamanlı yapılan baskınlardan 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. 

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: DHA

PKK, Şırnak, Güncel
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