Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

48 dakika önce

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı.  Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. 

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:06 Kaynak: DHA

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