Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı
48 dakika önce
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar başlattı. Ekipler, 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:06 Kaynak: DHA
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