Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı
19 dakika önce
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şırnak
'ın Cizre
ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA
Bakan Soylu'dan PKK'nın Sözde Liderlerine Çağrı: Gelin Adamlarınıza Sahip Çıkın
Teröristbaşı Abdullah Öcalan İçin Bir Tutuklu PKK'lı Daha İntihar Etti
Atatürk Havalimanı'ndan Son Kez Yapılacak Tarihi Uçuşa Yoğun İlgi Var
Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi