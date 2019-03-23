Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı

19 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonu: 7 Gözaltı, System.String[]
Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar kapsamında kuryelik ve iş birlikçilik yaptıkları öne sürülen kişilerin yakalanması amacıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:30 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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