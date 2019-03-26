Şırnak'ta Pkk/kck Operasyonunda Gözaltına Alınan 7 Şüpheliden 6'sı Tutuklandı

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı Eski Cizre belediye Başkanı, eski HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şahıs tutuklandıŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik...

Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Eski Cizre belediye Başkanı, eski HDP ilçe başkanının da aralarında bulunduğu 6 şahıs tutuklandı



ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP ilçe başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz'in de bulunduğu 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde KCK sözleşmesi doğrultusunda 'Özerklik ve Öz yönetim' amaçlı oluşturulan 'Cizre Kent Meclisi' içerisinde terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten, söz konusu meclislerin oluşturulmasında üst düzeyde yer alan ve terör örgütü adına bölgede yaşayan esnafın, iş adamlarından vergi adı altında para toplayarak örgüte finans sağlayan, sözde yargılama yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliğince şüphelilere ait adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda; aralarında eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski Cizre HDP ilçe başkanı ve yeni Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, eski HDP parti üyeleri ve sözde 'Botan Saha Komutanlığı' bölgesinde üst düzey faaliyet yürüten Abdullah Sungur ve M.Nezir Akengin isimli şahıslarında aralarında bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 7 şüpheliden eski Cizre Belediye Başkanı Aydın Budak, eski HDP İlçe Başkanı ve Şırnak HDP belediye meclis üyesi 1. sıra adayı Ali Akdeniz, Abdullah Sungur, Abdurrahim Uğan, Mehmet Nezir Akengin ve Mustafa Çümlek tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hüseyin Y. isimli şahız adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakıldı.

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