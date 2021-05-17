Şırnak'ta terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 10-16 Mayıs'ta kent genelinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.