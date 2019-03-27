Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu

22 dakika önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak'ta PKK'lı 4 Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak Silopi'de bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen ve güvenlik güçlerine teslim olan 4 terörist, gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:45 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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