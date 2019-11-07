Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:24 Kaynak: AA
Şırnak'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince merkez Balveren Beldesi 1800 rakımlı Tepe bölgesinde teröristlerin kış üslenmesi ve lojistik ikmal faaliyetlerini önlemek maksadıyla operasyon düzenlendi.
PKK'lı teröristlerin ateş açması üzerine çıkan çatışmada bir terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, el bombası, telsiz ve 97 fişek ile bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
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