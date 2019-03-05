Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu

2 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı kadın terörist teslim oldu.

Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı kadın terörist teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı'na gelen kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA

PKK, Şırnak, Güncel
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