Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu
2 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı kadın terörist teslim oldu.
Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde PKK
'lı kadın terörist teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Habur Sınır Kapısı
'na gelen kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristin emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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