Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu

Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu

39 dakika önce

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu, System.String[]
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'na gelen bir kadın terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma tarafından teslim alınan kadın teröristin karakola götürüldüğü öğrenildi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: İHA

Şırnak, PKK, Güncel
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