Şırnak'ta PKK'lı Kadın Terörist Teslim Oldu
39 dakika önce
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Terör örgütü PKK
'nın Irak
'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan kadın terörist, güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçarak Şırnak
'ın Silopi
ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı
'na gelen bir kadın terörist jandarma ekiplerine teslim oldu. Jandarma
tarafından teslim alınan kadın teröristin karakola götürüldüğü öğrenildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:07 Kaynak: İHA
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