Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası (2)
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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası (2)

22 dakika önce

CANSIZ BEDENLEDİ MORGA KONULDUŞırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi.

Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası (2), System.String[]
Şırnak, PKK, Güncel

CANSIZ BEDENLEDİ MORGA KONULDU
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:09 Kaynak: DHA
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