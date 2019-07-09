Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası
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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiasıŞIRNAK'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Şırnak Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:12 Kaynak: DHA
'ta PKK
'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası
ŞIRNAK'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.
Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.
Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.
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