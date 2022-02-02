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Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

02.02.2022 22:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ın İdil ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince örgütün sivil yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyon neticesinde 5 şüpheli gözaltına alınırken 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 43 fişek ve şüphelilere ait cep telefonu ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Şırnak, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | PKK'nin sivil yapılanmasına yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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