Şırnak'ta PKK'nın Suikastçısı Yakalandı
27 dakika önce
Yaklaşık iki yıl önce Mersin'de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kararı bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yaklaşık iki yıl önce Mersin
'de kamu görevlilerine yönelik suikast girişiminin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan arama kararı bulunan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Yaklaşık iki yıl önce şubat ayında Mersin'de üst düzey komu görevlilerine yönelik suikast girişinin failleri arasında olan ve terör örgütü üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan Şey kod adlı Ali Atan'ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şırnak
İl Emniyet Müdürlüğü
ve İl Jandarma Komutanlığı'nın yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucunda PKK
'lı teröristin, Şırnak merkeze bağlı Başağaç
köyünde saklandığı tespit edildi. Bugün düzenlenen şafak operasyonu ile PKK'lı terörist Ali Atan, saklandığı evde yakalandı.
Zanlının ifadesinin alınması için emniyete götürüldüğü öğrenildi. - ŞIRNAK
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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