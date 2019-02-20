Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK Operasyonu: 14 Gözaltı

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 14 Gözaltı

32 dakika önce

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 14 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Jandarma Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK'ya yönelik merkez ve ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. - Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:54 Kaynak: DHA

PKK, Şırnak, Güncel
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