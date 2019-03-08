Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı

18 dakika önce

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, sabah erken saatlerde, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

- Şırnak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:04 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ses Gelen Mezarı Kazan Polis, Gömülen Kişinin Yaşadığını Gördü Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti

Sivas'ta 'Kırmızı Cıva' Ele Geçirildi PKK'nın Kadın Yapılanmasına Darbe: 8 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 13:22:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]