Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı

51 dakika önce

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı, System.String[]
ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, sabah erken saatlerde, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

Şırnak, PKK, Güncel
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