Şırnak'ta PKK Operasyonu: 25 Gözaltı

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.

ŞIRNAK'ta, polis ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı.



Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce terör örgütü PKK/KCK ile mücadele kapsamında, örgütün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyon başlatıldı. Güvenlik güçleri, sabah erken saatlerde, belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, arama yapılan adreslerde, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ekipler, operasyon kapsamında, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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