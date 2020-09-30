Şırnak'ta PKK operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan 4 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Cizre ilçesinde terör örgütü PKK üyeliğinden haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 22:11 - Kaynak: DHA
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