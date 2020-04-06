Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı
6 saat önce
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.
ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarına operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında arama da yaptığı adreslerde, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 02:50 Kaynak: DHA
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