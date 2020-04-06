Şırnak'ta PKK operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK mensuplarına operasyon düzenledi. Ekipler, operasyon kapsamında arama da yaptığı adreslerde, 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.