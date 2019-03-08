Son Dakika Haberleri: Şırnak'ta PKK Sığınaklarında Silah ve Mühimmat Bulundu

Şırnak'ta PKK Sığınaklarında Silah ve Mühimmat Bulundu

1 saat önce

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Şırnak'ta PKK Sığınaklarında Silah ve Mühimmat Bulundu, System.String[]
Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Jandarma Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Karageçit bölgesinde "Şehit Piyade Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu" düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.

Sığınaklarda 60 milimetrelik havan topu mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, anti personel mayını, 3 şarjör, 4 büyük tüp ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

Mühimmatlar güvenlik güçlerince imha edildi ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:16 Kaynak: AA

Şırnak, PKK, Güncel
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