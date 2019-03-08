Şırnak'ta PKK Sığınaklarında Silah ve Mühimmat Bulundu

Şırnak
'ta Gabar Dağı
bölgesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 6. Jandarma
Tugay Komutanlığınca Gabar Dağı Karageçit bölgesinde "Şehit Piyade
Asteğmen Adnan Dertsiz Operasyonu" düzenlendi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi taramalarında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda 60 milimetrelik havan topu mühimmatı, 4 kalıp patlayıcı, anti personel mayını, 3 şarjör, 4 büyük tüp ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.
Mühimmatlar güvenlik güçlerince imha edildi ve sığınaklar kullanılmaz hale getirildi.