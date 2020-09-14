Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

ŞIRNAK'ta, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 7-13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 3'ü FETÖ olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:45 - Kaynak: DHA
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