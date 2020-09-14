Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik 7-13 Eylül tarihlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i PKK, 3'ü FETÖ olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u serbest bırakılırken, 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son Dakika: Beşiktaş, Josef de Souza ile sözleşme imzaladı

CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi